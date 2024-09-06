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В ООН назвали кількість вбитих цивільних в Україні за серпень

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В ООН назвали кількість вбитих цивільних в Україні за серпень
4 вересня внаслідок атак із застосуванням множинної зброї загинуло семеро мирних жителів і 62 дістали поранення у Львові
фото з відкритих джерел

Росіяни забрали життя щонайменше 184 мирних українців у серпні

За серпень 2024 року щонайменше 184 мирних жителів загинули, а 856 отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє Моніторингова місія ООН.

Глава місії Даніель Белл наголосив на тому, що цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до тривалих відключень електроенергії по всій країні, а також до руйнування та пошкодження лікарень, шкіл, супермаркетів та інших важливих об'єктів.

«Лише в серпні загинуло 184 мирні жителі та 856 дістали поранення, що є другим за величиною щомісячним числом жертв у 2024 році після липня», – ідеться у звіті.

ООН зазначає, що 26 серпня відбулася одна з найбільших скоординованих повітряних атак з лютого 2022 року, внаслідок якої загинуло 8 мирних жителів та було пошкоджено щонайменше 25 енергетичних об'єктів у 15 регіонах.

30 серпня авіабомби вразили чотири райони Харкова, забравши життя 6 мирних жителів та поранивши щонайменше 44.

1 вересня ракетний удар по Харкову призвів до загибелі медичного працівника та поранення 11 мирних жителів.

4 вересня атаки із застосуванням множинної зброї у Львові призвели до загибелі 7 мирних жителів та поранення 62, що стало першим інцидентом із жертвами серед мирного населення в місті з лютого 2024 року. 

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Теги: ООН

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