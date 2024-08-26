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ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні
РФ завдала масованого ракетного удару по території України
фото: пресслужба ДСНС

Матіас Шмале: «Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні»

Координатор ООН в Україні Матіас Шмале наголосив на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення після масованого ракетного удару РФ, який призвів до жертв серед цивільних. Це  є грубим порушенням всіх правил війни вважає координатор ООН, пише «Інтерфакс-Україна.

«Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації», – сказав Шмале.

Він зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

«Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене», – наголосив він.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, внаслідок атаки РФ по Одещині є четверо поранених.

До слова,  на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

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Теги: ООН обстріл війна росія

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