Росіяни катують 95% українських військовополонених – ООН

Українці зазнають тортур під час першого допиту

Російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

Белль зазначила, що РФ закатувала 95% українських військовополонених у своїх в'язницях.

«Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широко поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином», – сказала вона.

Голова Моніторингової місії ООН розповіла, що коли ООН не допускають до українських військовополонених, то інформацію про умови утримання їх росіянами збирають вже після повернення воїнів з полону. Водночас Белль наголосила, що в Україні до російських військовополонених ставляться набагато інакше.

«Українська влада надає нам безперешкодний доступ до таборів та тимчасових в’язниць із військовополоненими. Хоча з початку вторгнення були деякі проблеми, проте за останні 1,5 року ми спостерігали умови утримання, які відповідають гуманітарному праву війни», – зазначила Белль.

Як відомо, тортури порушують статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Заступник командира української бригади 7 серпня розповів, що російська влада у СІЗО Ростовської області катувала та «по-звірячому» вбила українського військовополоненого, який з ним служив.

«Заяви Белль та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених», – вказується у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».