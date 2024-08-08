Бухгалтерія ООН. Скільки отримують генсек та його співробітники в Україні

Чому працювати в ООН – велика удача? Зарплати, пільги та соціальні гарантії

Організація Об’єднаних Націй, яка об’єднує нині 193 країни світу перестала бути головним безпековим світовим форумом. Українці відчули це на собі як мало хто інший у світі. При цьому на утримання її апарату цієї організації, на численні гранти та програми продовжує складатися грошима майже весь світ. І кошти ці немалі. Україна попри війну також продовжує справно сплачувати внески в ООН. За нинішній рік уже наша держава вже внесла $1,8 млн.

«Главком» дізнавався, скільки платять країни-члени за функціонування громіздкої організації та яку зарплатню отримують співробітники її численних офісів та програм, зокрема в Україні.

Звідки гроші? Найбільший донор ООН

Організація Об’єднаних Націй була заснована 1945 року, після Другої Світової війни як відповідь на потенційні безпекові виклики різного характеру. І кілька десятиліть справді була авторитетним міжнародним майданчиком для вирішення кризових ситуацій. Проте світ змінювався, а ООН – ні. Розмови про реформування, які почалися в середині 1990-х і спорадично загострюються тепер, так і залишаються заявами про наміри.

«Статут ООН лишається таким, як він був написаний у 1945 році. Зараз, після початку російської агресії, це має абсолютно маразматичний вигляд, – не стримується в оцінках Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. – Документ виписаний так, що Рада безпеки ООН має визнати війну війною, розглянути ситуацію, прийняти резолюцію, накласти санкції. Але на кого накласти санкції? На постійного члена Радбезу, який має право вето, – на Росію?».

Навіть коли ключові країни декларують свою прихильність принципам Об’єднаних Націй, вони усі мають на увазі щось різне, кожен інтерпретує їх по-своєму.

«Через відкриття цієї скриньки Пандори з інтерпретаціями ми втратили спільну платформу, спільну основу для міжнародного миру, – констатує Клімкін і резюмує – Сьогоднішня реальність ООН є абсолютно імпотентною».

Бюджет ООН формується з внесків 193 держав, які входять в організацію. Розмір внеску розраховується з огляду на середній показник ВВП та доходу на душу населення країни. Однак розмір внеску однієї країни не повинен перевищувати 22% всього бюджету організації. Країною, яка оплачує майже чверть витрат організації, традиційно є Сполучені Штати. Вони роблять найбільший внесок – 22%. Решта суттєво відстають, навіть лідери з фінансування організації – Японія (покриває 9,6% бюджету ООН) та Китай (7,9%).

Зазначимо, що бюджет ООН на 2022 рік складав $3,12 млрд; на 2023 – $3,4 млрд, на 2024-й – $3,3 млрд. І це без врахування бюджетів миротворчих операцій. Розміри платежів, які цьогоріч вже внесли країни-члени до бюджету організації (дані станом на 16 липня, внески заплатили 122 зі 193-х членів) справді дуже різняться: Чад – близько $95 тис., Канада – $82 млн, Україна – $1,8 млн.

Великі бюджети – серйозний контроль. За словами заступника прессекретаря ООН Фархана Хака, в організації є внутрішні та зовнішні аудитори.

«Наприклад, Управління служб внутрішнього нагляду ООН, яке розслідує інформацію про внутрішнє шахрайство або корупцію. Основний метод нагляду у кінцевому підсумку здійснюється через держави-члени. Вони затверджують річний бюджет і стежать за тим, щоб витрати, які покриває ООН, відповідали цілям організації».

«Якщо сума, яку країна заборгувала, еквівалентна тому, що ця держава повинна була заплатити за попередні два роки, вона втрачає голос у Генеральній Асамблеї ООН. Країна-боржник не поверне собі право голосу, поки Генасамблея не ухвалить спеціальне рішення з цього приводу. Тому держави-члени намагаються не виходити за дворічний поріг боргу», – пояснює Хак.

Робота в ООН. Чому це привабливо

Організація має свої офіси по всьому світу, величезну армію співробітників, які отримують значні зарплати та пільги. Тож вони й самі геть не зацікавлені у реформах ООН, бо навіщо рухати систему, яка подобається кожному її члену.

Існує методика обчислення заробітної плати: базовий оклад («чистий», тобто після відрахування податків) плюс так звані доплати за посаду. І ось ці доплати залежать від вартості життя у конкретній країні світу, де працює функціонер ООН.

Тому, від країни до країни розмір зарплати в штаб-квартирі та офісах ООН варіюється. За даними міжнародного сервісу з кар’єрних консультацій Zippia, середня річна зарплата співробітників ООН у Сполучених Штатах у поточному році становить $51 тис., мінімальна – $27 тис.

У середньому ООН платить $24,59 за годину.

Звісно, зарплата також залежить від кваліфікації спеціалістів. До категорії спеціалістів та вищих категорій належать п'ять класів посад спеціалістів (від Р-1 до Р-5), два класи директорів (D-1 і D-2), а також рівні помічника Генерального секретаря і заступника Генсека в ООН та її організаціях.

P1 – досвід роботи не потрібен.

P2 – мінімум 2 роки досвіду роботи.

P3 – мінімум 5 років досвіду роботи.

P4 – мінімум 7 років досвіду роботи.

P5 – мінімум 10 років досвіду роботи.

D1 – мінімум 15 років досвіду роботи.

D2 – понад 15 років досвіду роботи.

В ООН існують також посади національних спеціалістів, яких зазвичай набирають для роботи в їхній рідній країні. Обов’язкові вимоги – вища освіта, бездоганне знання, окрім англійської, також мови своєї країни, знання її традицій та культури.

Існують також позиції категорії G – посади загального обслуговування. До них відносяться адміністративні, секретарські та канцелярські функції, а також спеціалізовані посади, наприклад, обслуговування будівель. Обов'язковою вимогою є повна середня освіта.

На кожному посадовому та кваліфікаційному рівні (їх вісім) є підвищення за хорошу роботу. Стартує зарплата у бідних регіонах для людей найнижчих посад (Р1) і без досвіду роботи від $27 тис. за рік. А максимальна зарплата співробітників ООН – у межах $300 тис. за рік.

Ось таблиця річних зарплат працівників на посадах загального обслуговування у Великій Британії (в євро).

Gross – до відраховування податків, Net – після відраховування, «чистими» грошима

Ба більше: зарплати ООН не обкладаються податками у більшості країн. У тих країнах, де все ж обкладаються, увага!, ООН компенсує різницю. Утім, ООН таки відраховує певну суму із зарплати кожного свого працівника – і на цю суму зменшується внесок до загального бюджету ООН країни, звідки походить кожен співробітник.

Крім того, ООН дає щорічні виплати на утримання дітей у залежності від їхнього віку та кількості дітей у родині. Ці виплати співробітники ООН отримують за дітей до 21 року. Водночас організація може частково компенсувати вартість навчання до досягнення дитиною 25 років.

Зарплата у бідних регіонах на найнижчих посадах у системі ООН без досвіду роботи стартує від $27 тис. за рік. Максимальна зарплата – до $300 тис. за рік

Іноземні спеціалісти оплачуються вище, ніж місцеві. Для порівняння: в Україні місцевий персонал – приміром, у Дніпрі, – отримує значно нижчу зарплату, ніж іноземний спеціаліст того ж рівня, на тій самій посаді, якого прикомандирували у Дніпро. Так, за даними калькулятора зарплат у структурах ООН, якщо за рік українець отримає, скажімо, $63 тис. то іноземний спеціаліст – майже втричі більше.

Обрахунок зарплати українського спеціаліста у структурі ООН у Дніпрі

Відкомандирований у Дніпрі спеціаліст за аналогічними обов’язками та кваліфікацією матиме $150 тис. І це ще не все – він також отримає одноразовий грант від організації на те, щоб облаштуватися на новому місці: $25 тис.

Обрахунок зарплати іноземного спеціаліста у структурі ООН у Дніпрі

Проте в українців, що працюють на ООН є свій бонус. Штатних співробітників організації не можуть призвати на військову службу. Також організація видає свої проїзні документи, які фактично є заміною національному паспорту.

Скільки отримують зірки ООН

Щодо зарплати генерального секретаря ООН, на офіційному сайті організації такої інформації немає, зате чимало міжнародних ресурсів вказують суму $243,9 тис. на рік.

Що стосується постпредів країн при ООН, тут система інша: їм платить не організація, а їхня країна – за дипломатичну роботу. Зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у 2020 році розповідав, що отримував на той час приблизно 160 тис. грн на місяць.

«Минулого місяця (йдеться про липень 2020 року) я отримав десь 160 тис. грн зарплати. Багато це чи мало у реаліях Нью-Йорка? Наприклад, розмова за кавою із колегою коштуватиме приблизно 500-600 грн. А лише колег-постпредів у мене майже дві сотні», – ділиться дипломат.

А от скільки країна-агресор платить своєму представнику в ООН Василю Небензі – невідомо. Офіційних даних про це немає, та й хоча б приблизних неофіційних теж: російські журналісти так і не змогли того з’ясувати.

Окрім привабливої заробітної плати, працівники ООН можуть розраховувати на низку пільг. Зокрема, це:

Субсидії на освіту співробітникам, які проживають і працюють поза межами батьківщини, і діти-утриманці яких (віком до 25 років) проходять повний курс навчання у школі, університеті або інших навчальних закладах.

Субсидії на навчання дітей з інвалідністю.

Субсидії на освіту співробітникам, діти яких через інвалідність фізичного або розумового характеру не можуть відвідувати звичайний навчальний заклад і тому потребують спеціального навчання.

Виплати для одиноких батьків на першу дитину, яка перебуває на утриманні, у розмірі 6% від суми чистого базового окладу і надбавок.

Річні виплати на чоловіка чи дружину, які перебувають на утриманні, у розмірі 6% від суми чистого базового окладу і надбавок.

Субсидії на освіту співробітникам, які проживають і працюють поза межами батьківщини, і вивчають мову цієї країни.

Часткова субсидія на оренду житла.

Медичне страхування.

Крім того, співробітники ООН можуть скористатися низкою надбавок до зарплатні, зокрема, за знання кожної додаткової іноземної мови; за часті відрядження; за роботу у «несімейних обставинах», тобто поза межами власного дому й родини.

До бонусів можна зарахувати і регулярне проходження медогляду, а також, за необхідності, щеплення. Проходити медогляд вважається обов’язком працівників, але робиться це коштом ООН.

Крім того, передбачений повний пакет соціального забезпечення – відпустка у зв'язку з хворобою, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для одного з батьків, а також про «розумну компенсацію» (межі суми не вказано) у разі хвороби, нещасного випадку або смерті у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Втім, на чомусь ООН та й економить. Так, під час усіх офіційних поїздок співробітникам та членам їхніх сімей оплачується політ в економкласі літака за найбільш економічним з можливих маршрутів. Відступити від цього правила можна хіба що після особистого розпорядження Генерального секретаря.

Наталія Сокирчук, «Главком»