Наступ ЗСУ у Курській області: РФ звертається до ООН

Уповноважена з прав людини у РФ назвала наступ ЗСУ «варварським нападом на Курську область»

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що направила звернення до верховного комісара ООН через операцію ЗСУ у Курській області. Вона закликає засудити «тероризм із боку України». Відповідну заяву опублікувала в Telegram.

«Направила звернення верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні», – йдеться у заяві.

Також Москалькова назвала наступ ЗСУ «варварським нападом на Курську область».

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.