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ООН попросила про доступ до російських регіонів, що межують з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ООН попросила про доступ до російських регіонів, що межують з Україною
Запит ООН передали до МЗС Росії для подальшого розгляду
фото з відкритих джерел

ООН має намір перевірити дотримання прав людини у Білгородській, Брянській та Курській областях

Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням надати доступ до прикордонних районів Білгородської, Брянської та Курської областей Росії. Про це йдеться у заяві представниці управління Елізабет Тросселл в листі агентству AFP.

Управління звернулося до російської влади з проханням полегшити доступ до районів Росії, де тривають бойові дії, зокрема Білгородської, Брянської та Курської областей, аби провести моніторинг та оцінити ситуацію з правами людини.

Запит було направлено у середу, 14 серпня. До цього, за словами Троссел, представники організації кілька разів зверталися до російського керівництва з проханням надати доступ на територію РФ та на окуповані українські території, проте позитивної відповіді не отримали.

Російський представник при ООН у Женеві Геннадій Гатілов повідомив, що Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів. Він стверджує, що запит передали до Міністерства закордонних справ Росії для подальшого розгляду.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської.

Як повідомлялося, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.  За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

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Теги: росія ООН Курщина

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