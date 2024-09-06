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Імовірний розстріл українського полоненого. Омбудсмен відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Імовірний розстріл українського полоненого. Омбудсмен відреагував
Омбудсмен направив листи до МКЧХ та ООН за фактами ймовірних вбивств українських військовополонених
фото: Reuters

Лубінець відреагував на нове відео в мережі, на якому окупанти, ймовірно, вбивають полоненого

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами. Про це омбудсмен повідомив сьогодні у своєму телеграм-каналі.

Посадовець відреагував на нове відео в мережі, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого.

«Розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій! Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення», –  наголосив Лубінець.

Він нагадав, що наша війна має гібридний характер.

«РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог», – застеріг омбудсмен.

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон. 

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Теги: Лубінець червоний хрест полон ООН

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