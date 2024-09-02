Удар по Сумах: поліція уточнила наслідки
Внаслідок удару постраждали четверо людей
У Сумах внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 1 вересня руйнувань зазнали заклад освіти та багатоповерхівки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Сумській області.
Кількість постраждалих склала 13 людей, серед яких четверо дітей.
«Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше п'ять багатоповерхівок», – розповіли в поліції.
На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу. Слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах.
Нагадаємо, 31 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені
У ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей.
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