Удар по Сумах: поліція уточнила наслідки

Внаслідок удару постраждали четверо людей

У Сумах внаслідок російського ракетного удару пізно ввечері 1 вересня руйнувань зазнали заклад освіти та багатоповерхівки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Сумській області.

Кількість постраждалих склала 13 людей, серед яких четверо дітей.

«Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше п'ять багатоповерхівок», – розповіли в поліції.

На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу. Слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах.

Нагадаємо, 31 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені

У ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей.