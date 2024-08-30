Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
Британський дипломат запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну необхідним для захисту свого народу
фото з відкритих джерел

Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії

Статут ООН дає право Україні «проєктувати силу» на територію Росії, яка є агресором. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі, передає «Укрінформ».

«Прямі удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву», – сказав Екерслі.

За його словами, Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози.

«Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу», – додав дипломат. 

Екерслі також зазначив, що Сполучене Королівство і партнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості.

«Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну, в тому числі надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби», – підсумував він.

Зазначимо, 30 серпня Рада Безпеки ООН на запит Росії проводила засідання у зв’язку з постачанням Україні західного озброєння.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина, яких пов'язують з тісною співпрацею з Росією, висловилися проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС. 

Читайте також:

Теги: росія ООН Велика Британія Україна злочин погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кажуть, що нещодавно російському диктатору під ранок приснився Муаммар Каддафі»
Путіну почав снитися Муаммар Каддафі. Іноді сни бувають віщими
27 серпня, 07:30
Автомобіль поміщений на арештмайданчик
Обікрав пенсіонера. Поліцейські затримали зухвалого автокрадія
1 серпня, 18:54
Економіка Росії продовжує падати
Економіку Росії чекає «різке охолодження» – Bloomberg
9 серпня, 14:15
Після атаки БпЛА у Липецьку пролунала серія вибухів
Атака на аеродром Липецька: як відреагувала російська влада
9 серпня, 09:05
Рада з відновлення є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров'я України, який забезпечує участь громадськості та контроль за виконанням заходів
Відбудова «Охматдиту»: МОЗ затвердив перших учасників спеціальної ради контролю
10 серпня, 10:06
Розбита російська техніка у Курській області
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
11 серпня, 10:47
Верещинська вважає, що від держави має бути рух по вирішенню боргових проблем в енергетиці
Аукціони на розвиток зеленої енергетики мають бути забезпечені фінансовим ресурсом – інвестори
13 серпня, 16:25
1 серпня Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках
Сирський натякав бійцям на Донбасі про прорив у Курській області (відео)
12 серпня, 22:25
Керченська поромна переправа перестала функціонувати
Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом
23 серпня, 16:29

Політика

Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
Румунія готується передати Україні Patriot
Румунія готується передати Україні Patriot
Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії
Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії
У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»
У Польщі вибухнув скандал, через заяви Кулеби про «українські території»
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
20K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
14K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії
14K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua