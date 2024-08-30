Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ

Британський дипломат запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну необхідним для захисту свого народу

Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії

Статут ООН дає право Україні «проєктувати силу» на територію Росії, яка є агресором. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі, передає «Укрінформ».

«Прямі удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву», – сказав Екерслі.

За його словами, Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози.

«Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу», – додав дипломат.

Екерслі також зазначив, що Сполучене Королівство і партнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості.

«Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну, в тому числі надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби», – підсумував він.

Зазначимо, 30 серпня Рада Безпеки ООН на запит Росії проводила засідання у зв’язку з постачанням Україні західного озброєння.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина, яких пов'язують з тісною співпрацею з Росією, висловилися проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС.