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    Події в Україні

    «Москва» палає: завдано ракетного удару по російському крейсеру

    Ракетний крейсер &laquo;Москва&raquo; Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті - «Москва» палає: завдано ракетного удару по російському крейсеру
    Ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті
    фото: Крим.Реалії

    У результаті удару ракетний крейсер загорівся

    Сьогодні, 13 квітня, ввечері було завдано ракетного удару по російському крейсеру «Москва». Про це повідомив блогер, військовий журналіст Олександр Карпюк, відомий як Серж Марко.

    «Двома ракетами «Нептун» щойно вражений крейсер «Москва». Стоїть, горить», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Радник керівника МВС України Антон Геращенко у Telegram теж повідомив, про пожежу на крейсері «Москва».

    Як відомо, крейсер «Москва» 24 лютого брав участь у захопленні острова Зміїний.

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

    Теги: Крим росія окупанти війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    «Москва» палає: завдано ракетного удару по російському крейсеру