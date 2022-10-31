ЗСУ за три хвилини знищили два російські «Алігатори»

Гелікоптери збито в Бериславському районі Херсонщини

Сьогодні ввечері, 31 жовтня, зенітники Повітряних сил збили два російські гелікоптери в небі над Херсонською областю. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування «Південь».

«31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито два російських ударних вертольоти Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни знищили російський гелікоптер Мі-8 біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Влучний постріл – на рахунку бійців зенитно-ракетного дівізіону 54 ОМБр.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.