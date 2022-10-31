ЗСУ знищили біля Антонівського мосту дві баржі, які окупанти готували для втечі

Окупанти не можуть переміщувати техніку Антонівським мостом після ударів по ньому ЗСУ

Рашисти планують евакуюватися з правобережної частини Херсонської області

На Херсонщині триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 жовтня.

Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них днями успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.

Крім того, на тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.

Як повідомлялося, 30 жовтня увечері у тимчасово окупованому Херсоні було чути вибухи.

Нагадаємо, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.