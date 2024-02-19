В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:02 оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про небезпеку балістики та вибухи на Полтавщині. Також зафіксовано виліт МіГ-31К.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.