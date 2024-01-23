У Києві та області працює ППО

Громадянам слід негайно перейти в укриття

Уранці У Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

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«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у КМВА повідомили про роботу сил ППО в Київській області. Людей закликають перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, у Києві та Київській області, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза пуску крилатих ракет російською стратегічною авіацією.

Раніше у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову. Загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

Нагадаємо, триває 699-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.