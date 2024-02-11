Атака дронів-камікадзе на Київщину та пошкоджений спорткомплекс на Одещині: ситуація в регіонах

На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів та вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки

У Київській області працювали сили ППО

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Уночі область була атакована дронами-камікадзе. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не має. Жертви та постраждалі відсутні.

Внаслідок падіння уламків на одному з підприємств виникла пожежа. Оперативно ліквідована. Пошкоджено декілька будівель: складські приміщення, адмінбудівля, ангар.

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Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідаціі наслідків нічної атаки.

Черкаська область

Під час нічної тривоги наші оборонці знищили в небі над областю два «Шахеди». Люди не постраждали. Руйнацій інфраструктури теж немає.

Житомирщина

Під час повітряної тривоги відбулося падіння уламків дрона-камікадзе на території одного з населених пунктів області. Жертв та постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (41 вибух). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони із артилерії, мінометів, зафіксовано 2 скида боєприпасів з дронів.

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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 26 вибухів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади. Попередньо без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 150 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Дружбівська громада: росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію громади. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

Унаслідок авіаудару в напрямку м. Середина Буда, Середино-Будської ТГ, Шосткинського району пошкоджено один приватний житловий будинок.

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Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 111 ударів по 21 населеному пункту області.

Окупанти вгатили 4 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, а також здійснили 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому.

67 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Полтавки, Білогір'я, Рівнопілля, Левадного, Щербаків, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Дніпропетровщина

10 атак на Нікопольщину протягом вчорашнього дня. Під ударом – Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади. Агресор цілив артилерією та дронами-камікадзе. Пошкоджені 4 приватні будинки, авто, лінії електропередач. Люди вціліли.

Уночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома.

Нікопольщина пережила три обстріли з важкої артилерії. Зброя агресора працювала по Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені два приватні будинки та газопровід. В районі без загиблих й постраждалих.

Харківщина

Ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова триває. Залучено 5 одиниць техніки та 30 осіб особового складу.

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У медичних закладах області перебувають двоє поранених: жінка - стан легкий, стан госпіталізованого з опіками чоловіка стабiльний, загрози життю немає.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини: зокрема Козача Лопань, Охримівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Внаслідок обстрілу КАБами с.Водяне Куп’янського району вчора ввечері зруйновано 2 приватні будинки. Пошкоджено 7 приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. За межами села пошкоджене фермерське господарство, зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Луганщина

Від мінометів та артилерії росіян потерпали Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу. За добу противник здійснив 107 обстріл (487 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби —10 населених пунктів: Часів Яр, смт Вишневе, смт Комишівка, с. Новоселівка Перша, с. Орлівка, с. Новобахмутівка, смт Велика Новосілка, Новогродівка, смт Гостре, Красногорівка. Пошкоджено житловий будинок, службовий автомобіль.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині знищено вісімнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Цієї ночі ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Поранення дістала одна людина - стан середнього ступеня тяжкості. Наразі чоловіку надається вся необхідна медична допомога.

Учора протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді, внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Одещина

Під час нічної атаки над Одеською областю було знищено 4 «Шахеда». Також уламками дрону пошкоджено спорткомплекс в Одесi. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 42 обстріли (201 снаряд), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 14 населених пунктів області; адміністративну будівлю, гаражний кооператив та припортову інфраструктуру у Херсоні.

У результаті артилерійського обстрілу Токарівки Херсонського району загинула жінка 1955 року народження. До лікарні у важкому стані доставили її 43-річного сина. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та проникаюче поранення черевної порожнини. Наразі потерпілому надається необхідна допомога.

Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Також уночі 11 лютого на Київщині та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, на Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА типу Shahed, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.