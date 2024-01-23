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У Харкові пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото ілюстративне

Місто втретє за день перебуває під ракетним обстрілом

Увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Вибух. Будьте обережні», – написав мер міста.

Голова ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях.

Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики для Харкова.

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів.

Уранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.

Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

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Теги: Харків вибух окупанти Олег Синєгубов Ігор Терехов тривога

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