У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна. Станом на 08:49 тривогу скасовано.

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

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Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією.

Карта тривог станом на 6:01 має такий вигляд:

Мешканцям областей, в яких оголошено тривогу, варто пройти в укриття.