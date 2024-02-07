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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна. Станом на 08:49 тривогу скасовано.

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. 

Карта тривог станом на 6:01 має такий вигляд: 

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено) фото 1

Мешканцям областей, в яких оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

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Теги: укриття тривога

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