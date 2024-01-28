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Тривога майже на всій території України через загрозу балістики тривала пів години

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тривога майже на всій території України через загрозу балістики тривала пів години
Сирени почали лунати о 19:58
фото з відкритих джерел

у Полтаві було чутно вибухи 

Увечері 28 січня майже на всій території України було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:58.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Місцеві пабліки повідомляють про звуки вибухів у Полтаві та Кременчуку. Під загрозою Дніпро та Кривий Ріг. Було застосовано чотири балістичні ракети Іскандер-М із Білгорода РФ. 

О 20:34 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Натомість зафіксовано групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на Вінниччину.

Нагадаємо, у Києві та низці областей 27 січня пів години тривала повітряна тривога.

Росія, за останніми даними, має приблизно 900 високоточних далекобійних ракет.

У ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

До слова, РФ вивела на бойове чергування в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр».

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Теги: озброєння ЗСУ війна тривога

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