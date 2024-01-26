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Глава МЗС Данії показав, як спускався в укриття у столиці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Данії показав, як спускався в укриття у столиці (відео)
Мінстр поскаржився ,що погано відпочив, бо вночі була тривога
фото скріншот відео

Ларс Люкке Расмуссен: «Не зовсім добре відпочив, тому що минулої ночі була повітряна тривога, і ми мали йти в укриття в готелі»

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наразі перебуває з робочим візитом в Україні. Уночі  через повітряну тривогу йому довелося спускатися в укриття. Про це він повідомив в Інстаграм.

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Допис, поширений Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

«Сьогодні вчетверте на посаді міністра закордонних справ (перебуваю) в Україні. Не зовсім добре відпочив, тому що минулої ночі була повітряна тривога, і ми мали йти в укриття в готелі. Нам пощастило і з теплом, і з водою. Далеко не в усіх українців, які постійно живуть з повітряною тривогою, це так», – зазначив глава данської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки.

Теги: Данія укриття тривога

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