Глава МЗС Данії показав, як спускався в укриття у столиці (відео)

Ларс Люкке Расмуссен: «Не зовсім добре відпочив, тому що минулої ночі була повітряна тривога, і ми мали йти в укриття в готелі»

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наразі перебуває з робочим візитом в Україні. Уночі через повітряну тривогу йому довелося спускатися в укриття. Про це він повідомив в Інстаграм.

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«Сьогодні вчетверте на посаді міністра закордонних справ (перебуваю) в Україні. Не зовсім добре відпочив, тому що минулої ночі була повітряна тривога, і ми мали йти в укриття в готелі. Нам пощастило і з теплом, і з водою. Далеко не в усіх українців, які постійно живуть з повітряною тривогою, це так», – зазначив глава данської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки.