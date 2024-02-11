У Київській області та на підступах до столиці працює ППО
В області та столиці триває повітряна тривога через загрозу дронів
У ніч на 11 лютого окупанти атакують Україну безпілотниками. На Київщині та на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про фіксацію руху ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
«Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.
Після цього про роботу ППО на підступах до Києва повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
В області та столиці триває повітряна тривога через загрозу бепілотників. Мешканцям варто перебувати в укритті.
Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.
Як повідомлялося, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.
У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно. Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві.
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