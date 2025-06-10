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В Україні мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 10 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 10 червня
Прогноз погоди на 10 червня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у декількох регіонах країни

У вівторок, 10 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, лише у східних областях місцями
короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, на заході країни 6-11°, вдень 18-23°; у південній частині та південно-східних областях вночі 17-22°, вдень 24-29°.

В Україні мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 10 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°;
у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

10-12 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги: погода прогноз погоди

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