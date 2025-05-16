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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня
Прогноз погоди на 16 травня
фото: glavcom.ua

Частину України накриють дощі

У п'ятницю, 16 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на заході країни та Житомирщині 1-6° тепла; вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині 9-14°, на решті території 16-21°

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8°, вдень 9-11°.

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів.

Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.  

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Теги: прогноз погоди дощ гроза

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