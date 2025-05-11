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Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління
фото: glavcom.ua

Київ та область очікують заморозки у ніч проти 12 травня

Холодна погода протримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня. Як інформує «Главком», про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Найближчими днями холод нікуди не подінеться», – написала вона.

Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління фото 1

Також очікуються періодичні дощі.

Згідно з попередніми прогнозами, потепління, яке вже можна буде назвати стабільним, прийде з 20 травня.

Крім того, за повідомленням Укргідрометцентру, Київ та область очікують заморозки у ніч проти 12 травня.

Україну скував холод: коли синоптики прогнозують потепління фото 2

Уночі на поверхні ґрунту, за прогнозами синоптиків, будуть заморозки 0-3°. Через це у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Тобто очікуються погодні умови, які потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, негода несподівано повернулася до високогір'я Карпат. На популярному туристичному маршруті в районі урочища Заросляк, що на Буковині, випав сніг, вкривши гірські схили зимовою ковдрою.

Також у ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники.

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Теги: снігопад Наталка Діденко погода

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