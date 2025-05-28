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Україну накриють дощі: прогноз погоди на 28 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україну накриють дощі: прогноз погоди на 28 травня
Прогноз погоди на 28 травня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища в Україні

У середу, 28 травня в Україні синоптики прогнозують дощову погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, помірні дощі (на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і Житомирській та Київській областях значні дощі).

«28 травня захмарену погоду з дощами різної інтенсивності в більшості областей зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску; поза увагою цих фронтів, а тому з погодою без опадів, залишаться лише східні області, вночі й Сумська, вдень також Миколаївська і Херсонська області», – йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 13-18°; на решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних областях 24-27°.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 28 травня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі, а вдень місцями значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°; У Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°.

До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever». 

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.

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Теги: дощ вітер прогноз погоди

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