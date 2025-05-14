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Місцями дощі та до +17°: прогноз погоди на 14 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Місцями дощі та до +17°: прогноз погоди на 14 травня
Прогноз погоди на 14 травня
фото: glavcom.ua

Погоду в Україні продовжує визначати холодна повітряна маса з північних широт

У середу, 14 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень невеликі дощі. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

«14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань. В повітряних просторах над нами все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла.

Місцями дощі та до +17°: прогноз погоди на 14 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Вдень очікуються дощі. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів.

Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.  

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Теги: прогноз погоди вітер

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