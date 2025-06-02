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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
У Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза
фото: glavcom.ua

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°

Сьогодні, 2 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 2 червня
Прогноз погоди на 2 червня
Укргідрометцентр

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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