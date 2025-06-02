В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня

У Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°

Сьогодні, 2 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°, в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 2 червня Укргідрометцентр

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.