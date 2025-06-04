В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня

Вдень на південному сході країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У середу, 4 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, подекуди дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 м/с переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму, на решті території – без опадів.

Температура знизиться до помірного тепла, починаючи з західних та північних областей – вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні країни до 31°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 15°, вдень 22-24°.

До слова, протягом тижня, із 2 до 8 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї історії міста Києва 5 червня відбудеться відкриття виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0», у Музеї видатних діячів української культури 3 червня – презентація 12-томника творів Олени Пчілки.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує відвідати трагікомедію про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia», а Театр «Колесо» пропонує хіт-виставу «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 2 до 8 червня.