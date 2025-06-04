Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня
Прогноз погоди на 4 червня
фото: glavcom.ua

Вдень на південному сході країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У середу, 4 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, подекуди дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 м/с переважно на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму, на решті території – без опадів.

Температура знизиться до помірного тепла, починаючи з західних та північних областей – вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, на півдні країни до 31°.

В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 15°, вдень 22-24°.

До слова, протягом тижня, із 2 до 8 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї історії міста Києва 5 червня відбудеться відкриття виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0», у Музеї видатних діячів української культури 3 червня – презентація 12-томника творів Олени Пчілки.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує відвідати трагікомедію про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia», а Театр «Колесо» пропонує хіт-виставу «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?». 

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 2 до 8 червня.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
2 червня, 05:29
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
28 травня, 13:27
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині
Коли закінчаться затяжні дощі в Україні? Прогноз синоптикині
26 травня, 20:20
Місячна кількість опадів у червні очікується 45-82 мм
Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків
24 травня, 12:07
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м
Київ сьогодні приспустить найбільший прапор країни
15 травня, 07:01
За прогнозами синоптиків, у четвер в Києві буде хмарно
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
14 травня, 18:00
У Києві хмарно з проясненнями, дощ
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 травня
11 травня, 06:18
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 травня
7 травня, 06:06
Прогноз погоди на 5 травня
Україна зустріне тиждень дощем: прогноз погоди на 5 травня
5 травня, 06:00

Події в Україні

Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня
В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 4 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
Удар по Харкову, Південна Корея обрала президента: головне за ніч
Удар по Харкову, Південна Корея обрала президента: головне за ніч
Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 червня. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
162K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
92K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
50K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
50K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua