В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 травня

У Києві хмарно з проясненнями, дощ

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°

Сьогодні, 11 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості західних, центральних областей, вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

Прогноз погоди на 11 травня Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.