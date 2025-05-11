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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 травня
У Києві хмарно з проясненнями, дощ
фото: glavcom.ua

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°

Сьогодні, 11 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості західних, центральних областей, вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

Прогноз погоди на 11 травня
Прогноз погоди на 11 травня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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