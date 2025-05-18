Синоптикиня Діденко дала прогноз, коли очікувати потепління

Літнє тепло поки не очікується в Україні

Синоптики пояснюють прохолодну травневу погоду впливом північного циклону

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що сьогодні, 18 в Україні очікуються дощі, але в південній частині буде без опадів. Також вона повідомила, коли очікувати потепління, передає «Главком».

За її словами, сьогодні в Україні підвищиться температура повітря і становитиме до +15-19 градусів, на сході та півдні очікується до +18-22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10-14 градусів.

Діденко запевнила, що сьогодні будуть також сонячні прояснення. У понеділок, 20 травня потепліє, але в західних областях країни вже ж утримається прохолодна погода.

Зі слів синоптикині, у вівторок, 21 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 22 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.

Варто зазначити, за даними Укргідрометцентру, сьогодні у Києві та області температура повітря становитиме до+ 12-17°. Вітер західний, 7-12 м/с.

До слова, синоптики фіксують цікаве метеорологічне явище: над Європою сформувався дощовий фронт, який за формою нагадує знак питання. Він простягнувся від Балтійського моря до півночі Італії.

Знімки супутників показують, як хмари утворюють вигнуту лінію схожу на знак питання.