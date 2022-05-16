На Півдні зберігається загроза ракетних обстрілів та висадки ворожого десанту

Противник намагається облаштувати позиції на Зміїному

Російське корабельне угруповання у північно-західній частині Чорного моря складається з двох кораблів – носіїв крилатих ракет і шести великих десантних кораблів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Вороже корабельне угруповання в північно-західній частині Чорного моря складається з двох кораблів – носіїв крилатих ракет та шести великих десантних кораблів. При цьому противник продовжує підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катеру типу «Серна» біля Зміїного і намагається облаштувати позицій та організувати поставку техніки на острів. Тож, загроза ракетних ударів та імовірність висадки десанту залишаються актуальними», – йдеться у повідомленні.

На Херсонщині та Миколаївщині рашисти продовжують укріплюватися на зайнятих рубіжах, активні наступальні дії не ведуть.

Тим часом наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад сто ударів по позиціях противника.

Внаслідок чого на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів, підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки, зокрема, чотири буксирувальних та дві самохідних гаубиці «Мста-С», чотири мінометних комплекси, дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки, а ще дві майстерні технічного обслуговування і одна БПЛА.

На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил знешкоджено, вилучено і шляхом підриву у безпечному місці – знищено.

Нагадаємо, Сьогодні вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина. Як повідомлялося, внаслідок удару рашистів постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.