Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку

Надія Карбунар
Дипломати рекомендують у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд
За даними дипмісії, протягом наступної доби існує підвищений ризик здійснення масштабних повітряних ударів

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом наступних 24 годин. Як інформує «Главком», відповідне попередження з'явилося на офіційному сайті амбасади ввечері 23 травня.

У зв’язку з серйозністю потенційної загрози американське посольство наполегливо закликає громадян США, які наразі перебувають в Україні, виявити максимальну пильність та неухильно дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, дипломати рекомендують заздалегідь потурбуватися про власну безпеку та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд і залишатися там до відбою.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

Як відомо, у ніч на 9 січня окупанти вдарили «Орєшніком» по Львівщині. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Згодом Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину. Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.

