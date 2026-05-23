Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Президент запевнив, Україна буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар
фото: Офіс президента
Російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік». Наразі ця інформація ретельно перевіряється. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора.

«Звертаємо увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів. Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну», – зауважив Зеленський.

Президент запевнив, Україна готує ППО настільки, наскільки це можливо, і буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня окупанти вдарили «Орєшніком» по Львівщині. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Згодом Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину. Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.

