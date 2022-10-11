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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
фото з відкритих джерел

Повідомляється про запуск ракет Х-101 із Ту-95МС з Каспійського напрямку

В Україні станом на 7:55 пролунав сигнал тривоги. Небезпеку оголошено у центральній, східній та південній частинні України. Згодом частково «почервоніли» і західні області.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта) фото 1

Повідомляється про запуск ракет Х-101 із Ту-95МС з Каспійського напрямку.

Усіх громадян просять пройти в укриття і перебувати там допоки небезпека не мине.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

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