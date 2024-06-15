Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошена повітряна тривога

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 02:12 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 843 день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Теги: ворог тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56
Масштабна повітряна тривога двадцять хвилин
Масштабна повітряна тривога двадцять хвилин
5 червня, 13:39
На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували позиції наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
4 червня, 00:00
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень
Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії
2 червня, 19:57
Жінка з сином застрягли на колесі огляду у міському парку Франківська
У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла
2 червня, 14:15
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
30 травня, 22:45
Противник утримується, активізує оборону у районі Вовчанська, ЗСУ тримає оборону
Російські плани під Харковом під загрозою провалу. Огляд з фронту
29 травня, 11:35
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
28 травня, 05:00
У Краматорську лунають вибухи
У Краматорську лунають вибухи
18 травня, 11:24

Події в Україні

В Україні оголошена повітряна тривога
В Україні оголошена повітряна тривога
План НАТО з розширення підтримки України та нова допомога від Німеччини. Головне за 14 червня
План НАТО з розширення підтримки України та нова допомога від Німеччини. Головне за 14 червня
Ситуація в енергосистемі буде значно складнішою. «Укренерго» дало невтішний прогноз
Ситуація в енергосистемі буде значно складнішою. «Укренерго» дало невтішний прогноз
«Укренерго» повідомило графіки відключення світла на 15 червня
«Укренерго» повідомило графіки відключення світла на 15 червня
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків
Росіяни готуються до вивозу музейних фондів з окупованого Криму
Росіяни готуються до вивозу музейних фондів з окупованого Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
33K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
18K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
15K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
9025
На Хмельниччині лунають вибухи
7011
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua