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У Краматорську лунають вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Краматорську лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 09:46 в Донецькій області розпочалася повітряна тривога

18 травня о 11:18 в Краматорську прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряна тривога триває майже дві години.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Краматорську лунають вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про 19 постраждалих цивільних, серед яких двоє загиблих.  Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі». 

«4 людини у важкому стані. Інші – в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – повідомив Олег Синєгубов.

О 20:40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинула ще одна людина: «І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28». 

Триває 815 день повномасштабного вторгнення. Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

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Теги: росіяни тривога окупанти вибух

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