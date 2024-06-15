Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року
Ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї
фото: Генштаб

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни ворогу жорстку та ефективну відсіч. На даний час відбулося 81 бойове зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Десять бойових зіткнень з окупантами відбулося на Куп’янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

За день російські війська дев’ять разів атакували наші позиції в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – чотири боєзіткнення завершились, а п’ять – ще продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири м ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На інших напрямках без особливих змін – ворог успіху не мав, втрат наших територій та позицій не допущено.

Читайте також: Командувачем Сил безпілотних систем став Вадим Сухаревський
Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб полон повітря танки втрати ворог Вадим Сухаревський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангари є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів Су-34
Окупанти будують захисні ангари, аби врятувати свої літаки від України
29 травня, 19:40
Усі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку «Дія»
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу
10 червня, 12:20
День вишиванки припадає на третій четвер травня
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня, 00:01
Протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
18 травня, 13:31
Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр
Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП
18 травня, 19:26
Наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
19 травня, 17:45
Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
28 травня, 00:12
Лідія Степанівна Ломіковська пережила голод та Другу світову
NYT розповіла історію 98-річної бабусі, якій вдалось вийти з Очеретиного
2 червня, 14:33
На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували позиції наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
4 червня, 00:00

Суспільство

Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року
Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня
Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня
Євросоюз передав Україні групу собак-саперів (фото)
Євросоюз передав Україні групу собак-саперів (фото)
Покійний міністр Монастирський виграв суд у «злодія в законі»
Покійний міністр Монастирський виграв суд у «злодія в законі»
Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах
Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах
«Поховав дружину і став у стрій». Згадаймо Олексія Корепанова (Танчика)
«Поховав дружину і став у стрій». Згадаймо Олексія Корепанова (Танчика)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
32K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
18K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
15K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
8881
На Хмельниччині лунають вибухи
6968
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua