Головна Новини
search button user button menu button

Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
На одному з промислових об'єктів Київщини виникла пожежа
фото ілюстративне

Уночі ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами

У ніч на 7 червня російські загарбники атакували Україну ракетами та безпілотниками, внаслідок чого на Київщині сплахнула пожежа. Вибухи лунали на Хмельниччині. Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 червня, щоб ви були в курсі подій.

На Київщині загорівся промисловий об'єкт

У ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа

Тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. На місці працюють всі оперативні служби.

Вибухи на Хмельниччині

Близько 4:00 7 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.

Згодом на Хмельниччині вибухи пролунали повторно. Повітряні сили повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Старокостянтинів.

Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

Польські протестувальники зняли блокаду для вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Рава-Руська-Гребенне». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що рух для вантажного транспорту розблоковано з польської сторони вже опівночі 7 червня.

«Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед пунктом «Рава-Руська-Гребенне», – йдеться у повідомленні Держмитниці.

Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Німеччини у вівторок 11 червня, щоб виступити в Бундестазі. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наступного тижня у Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України, організатором якої виступає Федеральне міністерство закордонних справ.

Це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, але це буде перший раз, коли він виступить особисто в Бундестазі.

Щоб послухати українського президента, німецькі народні обранці планують зібратися на позачергову сесію.

«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі

В Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.  Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

За його словами, графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі. Голова правління «Укренерго» також зазначає, що завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.

Водночас це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Теги: пожежа вибух Укренерго ворог блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Площа пожежі становить 2,8 тис. кв. метрів
Масштабна пожежа у Підмосков’ї: палає склад полікарбонату (відео)
11 травня, 18:21
Північно-Західна транспортна прокуратура РФ перевіряє обставини виникнення пожежі
У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)
14 травня, 10:33
У Волгограді горить військова частина
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
14 травня, 12:51
Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території
Карта бойових дій в Україні станом на 17 травня 2024 року
17 травня, 12:13
У ніч на 18 травня російські загарбники атакували дронами п’ять областей України. Захисники неба знищили всі ворожі цілі
Росія вночі атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури: деталі
18 травня, 09:18
Українці мають на побутовому рівні готуватися до відключень і влітку, і взимку
Відключення світла. Керівник «Укренерго» звернувся до українців
21 травня, 22:48
Ворожі ДРГ можуть мати завдання нанести ураження по позиціях ЗСУ
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
23 травня, 05:59
Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі
Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)
28 травня, 09:43
За словами губернатора, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе
Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині
Вчора, 04:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
20K
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
16K
Одна з країн ЄС обмежила в’їзд українцям без біометричних паспортів
11K
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
11K
Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
4895
Захарова влаштувала істерику через «політизацію Олімпіади»

Новини

Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
Вчора, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
Вчора, 20:21
Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Вчора, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Вчора, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua