Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Уночі ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами

У ніч на 7 червня російські загарбники атакували Україну ракетами та безпілотниками, внаслідок чого на Київщині сплахнула пожежа. Вибухи лунали на Хмельниччині. Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 червня, щоб ви були в курсі подій.

На Київщині загорівся промисловий об'єкт

У ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа.

Тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. На місці працюють всі оперативні служби.

Вибухи на Хмельниччині

Близько 4:00 7 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.

Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.

Згодом на Хмельниччині вибухи пролунали повторно. Повітряні сили повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Старокостянтинів.

Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

Польські протестувальники зняли блокаду для вантажівок на контрольно-пропускному пункті «Рава-Руська-Гребенне». Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що рух для вантажного транспорту розблоковано з польської сторони вже опівночі 7 червня.

«Опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед пунктом «Рава-Руська-Гребенне», – йдеться у повідомленні Держмитниці.

Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Німеччини у вівторок 11 червня, щоб виступити в Бундестазі. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Наступного тижня у Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України, організатором якої виступає Федеральне міністерство закордонних справ.

Це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, але це буде перший раз, коли він виступить особисто в Бундестазі.

Щоб послухати українського президента, німецькі народні обранці планують зібратися на позачергову сесію.

«Укренерго» повідомило про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі

В Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», – зазначив Кудрицький.

За його словами, графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі. Голова правління «Укренерго» також зазначає, що завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.

Водночас це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.