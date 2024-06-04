Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року

Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших

Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктах із застосуванням різних типів зброї.

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Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 124 бойових зіткнення. Наші оборонці протидіють численним спробам російських загарбників атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають їм ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на Сіверському і Покровському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на деяких ділянках фронту залишається напруженою, але контрольованою. Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

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На Куп’янському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

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На Сіверському напрямку

Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Протягом доби, попередньо, ворог втратив живої сили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також нашими воїнами знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

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На Краматорському напрямку

Російські загарбники п’ять разів атакували наші позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на даному напрямку.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Російські загарбники 35 разів атакували наші позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбито нашими захисниками. Напруженої залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де іще триває дев’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

10 спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безуспішними.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій недопущено, ситуація контролюється нашими оборонцями.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Російські окупанти продовжують спроби відтіснити наших захисників від Кринок. Три штурмові дії противника зазнали невдачі.

мапа: deepstate

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 832-й день повномасштабної війни в Україні.