У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла

Жінка з сином застрягли на колесі огляду у міському парку Франківська

Щоб зняти людей із атракціону, довелося викликати працівників ДСНС і поліцію

У міському парку Івано-Франківська жінка з сином застрягли на колесі огляду через відключення світла. Про це інформує Kurs. Інцидент трапився увечері 1 червня.

Щоб зняти людей із атракціону, довелося викликати працівників ДСНС і поліцію.

Рятувальники вручну прокрутили колесо, щоб мама з дитиною могли зійти.

😱😱😱У Франківську через вимкнення електрики мама з дитиною застрягли на колесі огляду pic.twitter.com/3XGOboOEZ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2024

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.