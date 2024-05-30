Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Херсоні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Херсонській області не була оголошена

В Херсоні, 30 травня, о 22:40 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України годину тому попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні. Проте на момент вибухів повітряної тривоги в області не було оголошено.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У Херсоні пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: вибух озброєння тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, влада робить все, щоб дати більше зброї для наших воїнів
Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку
6 травня, 20:15
Очільник Одеської ОДА: Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
2 травня, 02:00
У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банд
Продавали криміналітету трофейне озброєння: СБУ затримала банду «чорних зброярів»
1 травня, 20:52
Україна вже отримала від США партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів
NYT: Україна вже отримала перші партії озброєння від США
4 травня, 17:43
У ніч на 11 травня у Білгородській області Росії лунали вибухи
Нічна атака на Білгородську область: оприлюднено фото наслідків
11 травня, 15:27
Росії можуть запропонувати послаблення санкцій
Членство України в НАТО відкладуть: деталі «мирного плану» Трампа
11 травня, 20:45
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
23 травня, 06:43
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
14 травня, 23:34
Нідерландські БМП «найближчим часом» прибудуть в Україну, їхня кількість і тип не розголошується
Нідерланди передадуть Україні бронемашини YPR-765
20 травня, 23:51

Події в Україні

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі – Генштаб
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Атака на катери «Тунець»: розвідка уточнила втрати РФ
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
44K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
30K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
20K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
11K
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців
5926
На Хмельниччині пролунали вибухи (оновлено)

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua