У Херсоні пролунали вибухи

Повітряна тривога в Херсонській області не була оголошена

В Херсоні, 30 травня, о 22:40 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України годину тому попереджали про активність ворожої тактичної авіації на півдні. Проте на момент вибухів повітряної тривоги в області не було оголошено.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.