На Київщині повітряна тривога тривала близько години

О 04:56 у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги

У ніч проти 28 травня на Київщині повітряна тривога тривала 56 хвилин. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з небезпекою через БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 825-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загарбники здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.