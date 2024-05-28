Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Київщині повітряна тривога тривала близько години

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
фото: glavcom.ua

О 04:56 у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги

У ніч проти 28 травня на Київщині повітряна тривога тривала 56 хвилин. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з небезпекою через БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

На Київщині повітряна тривога тривала близько години фото 1

Нагадаємо, що триває 825-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загарбники здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Читайте також: Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
Теги: Україна війна тривога безпілотник ракетна атака Повітряні сили ЗСУ росія росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Ліпсіц: Людям з України дуже важко зрозуміти: ніхто ні в США, ні в Європі, не прагне зруйнувати Росію до кінця
Коли впадуть російська економіка і рубль? Розбір із професором Ліпсіцем Інтерв’ю
29 квiтня, 10:15
Кремль хоче викликати паніку серед українців
Аналітики пояснили, чому ворог посилив удари по Харкову
23 квiтня, 07:58
«Кожен повинен пам'ятати: переказав гроші – допоміг ворогу», – заявив обурений російський губернатор
Один з регіонів Росії надіслав для ЗСУ мільйони рублів: губернатор розлючений
25 квiтня, 10:24
Коло «забороненого» формуватиметься в міру розвитку правозастосовчої практики
Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово
26 квiтня, 19:45
Марта Костюк проводить найуспішніший рік у кар'єрі
Дві українські тенісистки потрапили у топ-20 світового рейтингу. Таке сталося уперше
3 травня, 17:08
Папа Римський готовий посприяти обміну полоненими
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
13 травня, 04:50
«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку»
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
17 травня, 12:40
Олена Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва
Зеленська та Кулеба вперше із початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію
12 травня, 22:01
У Виборзі Ленінградської області лунали вибухи
У Росії прогриміли вибухи: палають нафтобази (фото)
19 травня, 05:45

Події в Україні

Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
На Київщині повітряна тривога тривала близько години
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим
Україна зможе оборонятися лише до кінця 2024 року, завдяки військовій допомозі США
Україна зможе оборонятися лише до кінця 2024 року, завдяки військовій допомозі США
Сирський провів розмову з начальником Генштабу Збройних сил Польщі: подробиці
Сирський провів розмову з начальником Генштабу Збройних сил Польщі: подробиці
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
8665
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
7205
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5944
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці
5653
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці
5312
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua