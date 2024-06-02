Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень

Енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується

У понеділок, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Про це повідомила компанія «Укренерго».

Енергетики зауважили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення обʼєктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, вдень 2 червня енергетики скасували запроваджені з 9:00 аварійні відключення. Їх застосовували через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

А втім, електроенергію обмежують за графіками з 18 до 24 години у всіх областях України для всіх споживачів.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.