В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
РФ піднімала в небо МіГ-31К
О 12:17 усю Україну охопила масштабна повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про зліт одного носія ракет «Кинджал», винищувача МіГ-31К з російського аеродрому «Моздок».
Відбій тривоги в усій Україні оголошено о 12:47.
Мапа тривог станом на 12:17 мала такий вигляд:
Нагадаємо, триває 696-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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