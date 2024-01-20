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В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
Тривога оголошувалася в усіх областях
фото: glavcom.ua

РФ піднімала в небо МіГ-31К

О 12:17 усю Україну охопила масштабна повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про зліт одного носія ракет «Кинджал», винищувача МіГ-31К з російського аеродрому «Моздок». 

Відбій тривоги в усій Україні оголошено о 12:47.

Мапа тривог станом на 12:17 мала такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Нагадаємо, триває 696-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Теги: Україна російська ракета небезпека тривога

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