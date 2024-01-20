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Ворог активізував штурми на чотирьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог активізував штурми на чотирьох напрямках – Генштаб
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 20 січня 2024 року

Триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили три атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив десять безуспішних штурмів позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби противника.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися в лісовому масиві на схід від Табаївки (приблизно за 25 км на південний схід від Куп'янська). Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. 

 

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина Херсонщина Запорізька область

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