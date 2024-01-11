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Вперше за 30 років: «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вперше за 30 років: «українського воїна» нагородили найвищою військовою відзнакою Естонії
Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами
фото: Vabariigi Presidendi Kantselei / Raigo Pajula

Президент Естонії зазначив, що будь-яку війну виграють солдати, тож вони «заслуговують на нашу глибоку подяку та визнання»

Президент Естонії Алар Каріс вручив найвищу військову нагороду своєї країни українському військовому як збірному образу захисників України, які борються з російським вторгненням. Про це повідомляється на сайті естонського очільника країни.

«Сьогодні вранці я підписав рішення про нагородження військових України орденом Бойової заслуги «Хрест Орла» першого ступеня. Це визнання найвищої мужності, виявленої кожним, хто бореться з ворогом, який зазіхнув на Україну, захищаючи свою країну та вільний світ», – саме так заявив Алар Каріс після прибуття до Естонії Володимира Зеленського.

Орден Орлиного хреста І ступеня з мечами – це найвища військова нагорода Естонії, яку ще нікому не вручали після відновлення незалежності країни у 1991 році.

Президент Алар Каріс висловив захоплення хоробрістю, яку українці продемонстрували, протистоячи агресії Росії протягом останніх 10 років. «Незважаючи на жахи, свідками яких вони були, близьких, яких вони втратили, міста, по руїнах яких вони ходили, домівки, які вони бачили, спалені дотла, і нескінченні напади, з якими вони стикалися, прості українці залишаються такими ж готовими до захисту свого», — сказав він.

Президент Естонії наголосив, що Росія, нападаючи на Україну, атакує водночас весь демократичний світ, це не вирішиться саме собою, і до цього не можна звикати. Він зазначив, що Україна повинна отримати те, що потрібно її солдатам для захисту своєї країни.

Нещодавно президент Естонії Каріс заявив, що Україна має право бити по РФ зброєю, яку дають західні партнери.

Стало відомо, що Естонія вкладатиме кошти в Україну наступні чотири роки.

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Теги: державні нагороди хрест влада президент Україна українці Естонія росія

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