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Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
Генерал наголосив, що інтерв'ю Залужного журналу The Economist було дуже корисним
фото з відкритих джерел

Генерал вважає, що Україна у будь-якому разі продовжить воювати, але Захід «програє по-великому», якщо не допоможе Києву перемогти у війні

Західні партнери не відреагували на список потреб України, які були озвучені Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив західним партнерами потреби українського війська, але вони не відреагували належним чином. Якщо уряд та Конгрес США відмовляться від своєї відповідальності, то це стане подарунком для Кремля. Про це заявив екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Годжес, цитує його ERR.

Генерал наголосив, що інтерв'ю Залужного журналу The Economist було дуже корисним.

«Він точно визначив виклики та потреби ЗСУ. Це саме той аналіз, який хочеться отримати від головнокомандувача збройних сил. Дуже професійний аналіз, без емоцій. Це дуже хороший список для України й всіх нас, який варто вивчити», – зазначив Годжес.

Однак, за словами американського генерала, Захід не відреагував відкрито ні на інтерв'ю Залужного, ні на список потреб.

«Це ганьба для нашого Конгресу, що вони відмовилися від своєї відповідальності. Я сподіваюся, що це питання буде розв'язано цього місяця або на початку лютого. Якщо наш уряд та Конгрес відмовляться від своєї відповідальності, то це буде подарунком для Кремля», – наголосив Ходжес.

Генерал зауважив, що Україна у будь-якому разі продовжить воювати, але Захід «програє по-великому», якщо не допоможе Києву перемогти у війні.

«Китайці зараз спостерігають за діями Росії. Китайці також спостерігають за тим, що робить Іран за допомогою Хамасу, хуситів та Хезболли», – наголосив Ходжес.

Генерал уточнив, що нездатність Заходу запобігти атакам РФ на цивільну інфраструктуру України надає сміливості Ірану, Північній Кореї та Китаю.

«Наша невдача в Україні матиме глобальні наслідки», – резюмував Годжес.

Раніше генерал Годжес розповів, що допоможе ЗСУ здійснити прорив на фронті взимку.

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Теги: США Україна Валерій Залужний

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