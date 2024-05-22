В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів

Зловмисники з угруповання UAC-0006 мають на меті викрадення коштів

Найближчим часом зловмисники можуть активізувати шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Cert-ua, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів. Про це пише пресслужба Держспецзв’язку.

«Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій», – йдеться у повідомленні.

За даними Cert-ua, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

Cert-ua закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації та запровадити необхідні політики й механізми захисту.

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