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В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні почастішали кібератаки на бухгалтерів
Зловмисники з угруповання UAC-0006 мають на меті викрадення коштів
фото ілюстративне

Найближчим часом зловмисники можуть активізувати шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Cert-ua, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів. Про це пише пресслужба Держспецзв’язку. 

«Зловмисники з угруповання UAC-0006, що мають на меті викрадення коштів, розсилають листи зі шкідливими файлами на поштові скриньки українських організацій», – йдеться у повідомленні. 

За даними Cert-ua, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.

Cert-ua закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації та запровадити необхідні політики й механізми захисту.

Нагадаємо, росіяни зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та «Інтер» і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.  Про це свідчать відео, які почали з’являтися в телеграм-каналах. 

Раніше російські хакери, пов'язані з ГРУ, здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

Теги: кібербезпека кібератака

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