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Хакери РФ атакували польські урядові установи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хакери РФ атакували польські урядові установи
Група хакерів поширила шкідливе програмне забезпечення, яке було націлене на польські урядові установи
фото з відкритих джерел

Атака на урядові установи Польщі пов'язана з російськими спецслужбами

Російські хакери, пов'язані з ГРУ, цього тижня здійснили кібератаку на урядові установи Польщі. Про це заявив Національний дослідницький інститут Польщі, пише Reuters.

Як зазначає Національний дослідницький інститут Польщі, шкідливе програмне забезпечення було націлене на польські урядові установи. Воно було поширене цього тижня групою APT28. У Польщі уточнили, що це угруповання пов'язане з російськими спецслужбами.

«Технічні показники та схожість із минулими атаками дали змогу ідентифікувати групу APT28. Ця група пов'язана з Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Журналісти зазначили, що раніше низка членів НАТО вже звинувачували Росію у здійсненні кібератак. А МЗС Польщі сказало, що країна раніше вже зазнавала подібних атак.

Як повідомлялося, DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни. Відповідальність за них взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn.

Раніше кібератаки «безпрецедентної інтенсивності» вразили кілька державних органів Франції.

До слова, сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни.

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Теги: хакер Польща кібератака уряд ГРУ

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