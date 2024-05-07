Sky News: китайські хакери зламали сервери Міноборони Британії

Кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам

У двох-трьох спробах злому британського Міноборони підозрюють Китай

Міністерство оборони Великої Британії стало мішенню для злому з боку китайських хакерів. Про це пише Sky News з посиланням за власні джерела.

За даними видання, у вівторок, 7 травня, депутатам британського парламенту повідомлять про масовий витік даних Міністерства оборони, який стосується персональних даних військовослужбовців.

Як пише видання, британський уряд не буде називати залучену країну, але розуміє, що це Китай.

Китай підозрюють у двох-трьох спробах злому британського Міноборони. Зазначається, що кібератака була здійснена на систему оплати праці військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ переважно до імен та банківських реквізитів.

Водночас у відомстві заявили, що всі зарплати виплатять, працівникам не варто турбуватися. Їм також нададуть консультацію та підтримку.

Крім того, хакери вивели з ладу систему підрядника, не пов’язану з основними комп’ютерними системами Міністерства оборони.

Інцидент може викликати питання про те, чи захочуть інші країни зі складними відносинами з Китаєм ділитися конфіденційними розвідданими з Великою Британією.

Нагадаємо, пов’язані з урядом Китаю хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають «слушного моменту, щоб завдати нищівного удару».

Як повідомлялося, уряд Великої Британії має намір публічно звинуватити Китай у зламі британського виборчого реєстру, що містить особисті дані мільйонів виборців. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, що знайомі з рішенням.

До слова, фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії «Єдина Росія».