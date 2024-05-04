Німеччина викликала російського посла у зв’язку з серією кібератак

«Це була спонсорована державою російська кібератака на Німеччину, і це абсолютно неприйнятно, і матиме наслідки», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

МВС Німеччини: «Ми за жодних обставин не дозволимо себе залякати російському режиму»

Німеччина викликала посла Росії у зв’язку з серією кібератак, спрямованих проти членів правлячої Соціал-демократичної партії, а також проти оборонного та технологічного секторів німецької економіки. Про це повідомляє The Guardian.

Стало відомо, що в атаках 2023 року, під час яких кілька веб-сайтів було виведено з ладу у відповідь на рішення Берліна відправити танки Україні, звинуватили хакерську групу, пов’язану з російською військовою розвідкою (ГРУ).

«Сьогодні ми можемо однозначно сказати, ми можемо приписати цю кібератаку групі під назвою APT28, якою керує служба військової розвідки Росії. Іншими словами, це була спонсорована державою російська кібератака на Німеччину, і це абсолютно нестерпно і неприйнятно, і матиме наслідки», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції під час візиту в Австралію.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що серія кібератак була спрямована на матеріально-технічне забезпечення, оборону, аерокосмічну та ІТ-сферу країни, використовуючи вразливість у Microsoft Outlook.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що Німеччина діє разом з ЄС і НАТО. «Ми за жодних обставин не дозволимо себе залякати російському режиму», – сказала вона.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що МЗС викликав тимчасового повіреного РФ, оскільки інцидент показує, «що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна».

Нагадаємо, Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що РФ здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав у рамках ширшої спроби погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни. Відповідальність за них взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn.